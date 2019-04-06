«Спартак» — ЦСКА: ставка Анатолия Бышовца на дерби с коэффициентом 3.00

Экс главный тренер сборной России и «Локомотива» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: победа «Спартака» за 3.00



«Мне кажется, у спартаковцев есть преимущество. Во-первых, «Спартак» будет играть в оптимальном составе, атака будет в полной готовности. Тут и Ханни вернулся после дисквалификации. Думаю, у красно-белых есть возможность добиться победы.

ЦСКА нестабильно играет: это было видно по концовке матча с «Уфой». Мне кажется, в этом виноват тренер с его неверными заменами. Он дал толчок к тому, что команда бросила играть. У «армейцев» и в обороне есть проблемы, и видно, что вторые таймы команда проводит слабо — слабее, чем первые. Поэтому я поставлю на «Спартак».