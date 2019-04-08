Эксперты оценили шансы продажи «Спартака» Федуном после поражения от ЦСКА

По мнению букмекеров, Леонид Федун с высокой вероятностью сохранит свою долю акций в «Спартаке» в 2019 году. Коэффициент на то, что всё останется по-прежнему, составляет 1.15. Вероятность того, что нынешний владелец красно-белых всё же решится на продажу активов, аналитики оценили коэффициентом 4.70.



Несколько дней назад Андрей Федун — брат Леонида Федуна, входящий в совет директоров московского клуба, оценил «Спартак» в € 1 млрд. Среди возможных покупателей называли Алишера Усманова и Петра Авена.



В 22-м туре РПЛ команда Олега Кононова уступила в дерби ЦСКА со счётом 0:2. Теперь красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на 4 очка. Ближайший поединок «Спартак» проведёт 14 апреля в гостях с «Ростовом».



Делаете ставки на спорт или хотите начать? Выбирайте букмекера в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».