«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на шестой матч серии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на шестой матч финала Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи 8 апреля 2019 года запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу омичей.



Ставка: победа «Авангарда» с нулевой форой за 1.91.



«Скорее всего, повторится сценарий последних встреч: подопечные Николая Цулыгина бодро проводят дебют, после чего сбавляют обороты, и инициатива переходит к омичам. Вопрос лишь в том, удастся ли хозяевам конвертировать агрессивное начало в преимущество на табло. С каждым новым периодом сил будет меньше.



В связи с этим проверим ТБ 8,5 броска «СЮ» в первом периоде за 2.05. Уфимцы на указанном отрезке в двух последних матчах тревожили Бобкова по 10 раз, а на своём льду с напором и смелостью проблемы у них возникают крайне редко.



По традиции берём гол «Авангарда» во втором периоде за 1.77. «Ястребы» забивали во второй двадцатиминутке во всех пяти матчах: запереть соперника в зоне и создать остроту при помощи преимущества дальней скамейки они умеют. Наиболее авантюрные игроки могут подумать и про ИТБ 1,5 шайбы гостей во втором периоде за 4.70.



Также возьмём П2 с нулевой форой за 1.91. У Боба Хартли шире ротация, а вот «Салават» без Бурдасова и Панина по ходу пятого матча заметно просел в движении. Если зелёные не сумеют создать задел в стартовые 20-25 минут, то во второй половине встречи устоять под натиском «Авангарда» будет крайне трудно».

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