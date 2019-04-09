«Ливерпуль» — «Порту»: букмекеры оценили шансы команд в матче 1/4 финала ЛЧ

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту». Встреча состоится 9 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля оценили коэффициентом 1.30. Шансы «Порту» выиграть соответствуют коэффициенту 10.50. Поставить на ничью можно за 5.75.



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт команда Юргена Клоппа, можно за 1.20. Поставить на проход португальцев можно с коэффициентом 4.62.



По прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, на ТМ 2,5 гола — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.10. За 1.75 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев со счётом 2:0 (коэффициент 5.50).



В 1/8 финала «Ливерпуль» оказался сильнее «Баварии» (0:0, 3:1), а «Порту» прошёл «Рому» (1:2, 3:1).

«Ливерпуль» — «Порту». Прогноз: мерсисайдцы дадут жару на «Энфилде» «Порту» проиграл пять из шести последних матчей в Англии при одной ничьей и не забил ни разу.