«Ливерпуль» — «Порту». Прогноз: мерсисайдцы дадут жару на «Энфилде»

«Порту» проиграл пять из шести последних матчей в Англии при одной ничьей и не забил ни разу.

9 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Порту». Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: ставки на победу мерсисайдцев предлагаются с коэффициентом 1.91.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Порту» (09.04.2019)

Встреча старых знакомых. Год назад «Ливерпуль» выпорол «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0), фактически убив всю интригу в паре уже к середине второго тайма. Теперь «драконы» прошли «Рому» в дополнительное время и добрались до четвертьфинала, но в остальном ситуация не изменилась.

Состав мерсисайдцев близок к оптимальному, главной потерей считается левый защитник Энди Робертсон, который не сыграет из-за перебора карточек. Юрген Клопп может дать шанс приросшему к скамейке Альберто Морено, но куда вероятнее выход универсального солдата Джеймса Милнера, который провёл на этой позиции большую часть сезона-2016/17.

Робертсона, конечно, будет не хватать, но побеждать «Порту» на «Энфилде» красные должны и без него. «Ливерпуль», как и год назад, разрывается между АПЛ и Лигой чемпионов. Только на этот раз на кону не четвёртое место, а чемпионский титул. В связи с этим мерсисайдцы вполне могут сделать пару изменений в составе (например, выпустить с первых минут Фабиньо), хотя на раскладе сил это особенно не скажется.

Обе команды сыграли на внутренней арене 5 апреля и победили с разницей в два мяча. «Порту» спокойно разобрался со скромной «Боавиштой» (2:0), а вот «Ливерпуль» едва не потерял очки в гостях у «Саутгемптона» (3:1). Пусть не без помощи судей, но результата подопечные Юргена Клоппа всё же добились.

«Порту» не одержал ни одной победы в шести встречах с «Ливерпулем» — три ничьи и три поражения. Кроме того, «Порту» проиграл пять из шести последних матчей в Англии при одной ничьей. В этих встречах «драконы» не забили ни разу, пропустив 13 мячей. П1 всухую за 2.14 и «гости не забьют» за 1.95 выглядят любопытно.

Общая статистика «Порту» в Англии выглядит следующим образом: 18 матчей, 15 поражений, 3 ничьи, разница голов — 10:48. Зато «Ливерпуль» в шести последних домашних матчах Лиги чемпионов одержал пять побед, в том числе над «ПСЖ» и «Наполи». Поскольку эпидемии травм у хозяев нет и состав будет близок к боевому, шансы гостей кажутся минимальными.

Самый очевидный вариант в таких условиях — П1 с форой по вкусу и ИТБ 2 мяча «Ливерпуля» за 1.66. Раз уж красным нужно продолжать борьбу в АПЛ, они наверняка попробуют повторить прошлогодний трюк: снять все вопросы в первой встрече и поберечь силы неделю спустя. «Гол в первые 26 минут» за 1.88 и классические П1 в первом тайме и матче за 1.79 достойны внимания.

Не совсем понятно, почему на ТМ 3,5 жёлтой карточки дают 2.30. Испанец Матеу Лаос в этом сезоне старается давать бороться (скромнейшие 11 «горчичников» за четыре матча), да и сами команды грубостью не отличаются. Проверим.

Также можно подумать о варианте «штанга или перекладина — да» за 2.43. В восьми матчах Лиги чемпионов у «Ливерпуля» восемь попаданий в каркас ворот, а у «Порту» — четыре. Пожалуй, коэффициент должен находиться ближе к двойке.

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Порту»

«Порту» не одержал ни одной победы в шести встречах с «Ливерпулем». Кроме того, «Порту» проиграл пять из шести последних матчей в Англии при одной ничьей. В этих встречах «драконы» не забили ни разу, пропустив 13 мячей. Возьмём П1 с форой "-1,5" за 1.91 и ИТБ 2 мяча «Ливерпуля» за 1.66.

Красным нужно продолжать борьбу в АПЛ, они наверняка попробуют повторить прошлогодний трюк: снять все вопросы в первой встрече и поберечь силы неделю спустя. Возьмём «гол в первые 26 минут» за 1.88, агрессивные дебюты на «Энфилде» встречаются часто.

Ставка №1: победа «Ливерпуля» с форой "-1,5" за 1.91.

Ставка №2: ИТБ 2 мяча «Ливерпуля» за 1.66.

Ставка №3: ТМ 3,5 жёлтой карточки за 2.30.

Ставка №4: гол в первые 26 минут за 1.88.

Ставка №5: штанга или перекладина — да за 2.43.

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