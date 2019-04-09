«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: аналитики назвали фаворита матча 1/4 финала ЛЧ

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 9 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 1.90. Сделать ставку на «Тоттенхэм» можно с коэффициентом 4.05. Поставить на ничью можно за 3.85.



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдет команда Пепа Гвардиолы, можно за 1.20. Поставить на проход «шпор» в следующий раунд можно с коэффициентом 4.62.



По прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.70, на ТМ 2,5 гола — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. За 2.15 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6.75).



В 1/8 финала «Манчестер Сити» оказался сильнее «Шальке» (3:2, 7:0), а «Тоттенхэм» победил дортмундскую «Боруссию» (3:0, 1:0).

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: «шпоры» заставят «горожан» попотеть В каждом из четырёх гостевых матчей этого розыгрыша Лиги чемпионов «Сити» забивал минимум два мяча.