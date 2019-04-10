«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала ЛЧ

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Встреча состоится 10 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 1.95. Сделать ставку на «МЮ» можно с коэффициентом 3.85. Поставить на ничью можно за 3.7.



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдет испанский клуб, можно за 1.27. Поставить на проход англичан в следующий раунд можно с коэффициентом 3.81.



По прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, на ТМ 2,5 гола — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. За 2.15 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).



В 1/8 финала «Барселона» обыграла «Лион» (0:0, 5:1), а «Манчестер Юнайтед» победил «ПСЖ» (0:2, 3:1).