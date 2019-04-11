«МЮ» — «Барселона»: букмекеры оценили шансы команд пройти в 1/2 финала ЛЧ

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла на выезде «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал турнира.



Поставить на то, что каталонцы по сумме двух встреч пройдут в 1/2 финала, можно за 1.10. Вероятность того, что англичане на выезде сумеют отыграться и пройти в полуфинал, эксперты оценили коэффициентом 6.50.



Ответный матч в Испании состоится 16 апреля. Сделать ставку на победу в нем хозяев поля можно за 1.5. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом 6.25. На ничью предлагается коэффициент 4.85.



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