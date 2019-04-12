Эксперты назвали шансы «Челси» и «Славии» на полуфинал Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Челси» на чужом поле победил «Славию» со счётом 1:0. Букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал турнира.



Поставить на выход команды Маурицио Сарри в 1/2 финала Лиги Европы можно за 1.05, это примерно 90% вероятность. Сделать ставку на то, что чешский клуб на выезде сумеет отыграться, эксперты оценили коэффициентом 9.25 (10%).



Ответный матч состоится 18 апреля. Сделать ставку на победу в нём хозяев поля можно за 1.35. Вероятность успеха «Славии» оценивается коэффициентом 9.25. На ничью предлагается коэффициент 5.00.



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