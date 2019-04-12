«Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл». Матч начнётся сегодня, 12 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (+1) за 1.70.



«Вроде бы всё просто замечательно, но есть подозрение, что серия успехов привела к переоценке «лис». Они действительно одержали пять побед в шести играх, вот только соперники были так себе. «Лестер» выиграл у «Брайтона» (16-е место в АПЛ), «Фулхэма» (19-е), «Бёрнли» (14-е), «Борнмута» (13-е) и «Хаддерсфилда» (20-е).



Собственно, свой единственный матч с более-менее серьёзным противником Роджерс проиграл (1:2 от идущего 10-м «Уотфорда»). Все остальные соперники до сих пор не набрали и 40 очков. У «Ньюкасла» в последние недели календарь был посложнее — «Эвертон», «Арсенал», выезд к «Вест Хэму».



«Сороки», конечно, заметно уступают «Уотфорду», но вторым номером они играют гораздо лучше «Фулхэма», «Брайтона» и «Хаддерсфилда». При Роджерсе «лисы» пропустили пять голов за пять матчей и в целом допускали довольно много моментов. Свои 2-3 момента на контратаках и стандартах гости получат, а если «Ньюкасл» открывает счёт, то справиться с ним очень непросто.



В общем, варианты «Ньюкасл» забьёт за 1.57 или Х2 + обе забьют за 3.52 выглядят любопытно. Также можно рассмотреть ставку «гости откроют счёт» за 2.93. «Лестер» здорово разбирался с аутсайдерами, но частенько ошибался в обороне, а команда Бенитеса отличается хорошей организацией.



Дыры в опорной зоне и гигантские зазоры между центральными защитниками точно будут встречаться нечасто, просто так взломать низкий оборонительный блок гостей не удастся. Вариант попроще — П2 с форой "+1" за 1.70».



«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз: Бенитес не даст Роджерсу разгуляться «Лестер» выиграл шесть из предыдущих семи матчей против «Ньюкасла» во всех соревнованиях.