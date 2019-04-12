«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин». Встреча начнётся в 18:30 мск сегодня, 12 апреля.



Ставка: ничья за 2.40.



«Ну, когда играет «Рубин», практически всегда можно ставить на ТМ 2,5. Тем более сейчас, когда они строят новую команду. «Рубину» пока нельзя играть в еврокубках. В казанской команде сейчас состав практически полностью состоит из российских футболистов. На данный момент «Рубину» главное — наладить оборону. А потом уже, когда будут сделаны трансферы, этот коллектив может замахнуться на еврокубки.



Что касается «Крыльев», то они, после того как подписали Джано и Самедова, стали интереснее смотреться в атаке. Но в любом случае мне думается, что «Рубин» засушит игру и много голов мы не увидим», — сказал Ловчев.