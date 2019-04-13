Аналитики оценили шансы ЦСКА победить «Оренбург» в 23-м туре РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19 ЦСКА — «Оренбург». Встреча состоится 13 апреля, начало — в 14:00 мск.



Вероятность победы москвичей эксперты оценили коэффициентом 1.45. Это соответствует вероятности около 67%. Шансы «Оренбурга» выиграть соответствуют коэффициенту 8.50 (11%). Поставить на ничью можно за 4.40 (22%).



По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.15, на ТМ 2,5 гола — за 1.70. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.40. За 1.55 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа «армейцев» со счётом 1:0 (коэффициент 5.25).



ЦСКА в 22 турах набрал 40 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Оренбург» (29) — на 10-м месте.