«Севилья» — «Бетис»: котировки на матч 32-го тура Примеры

Матч 32-го тура чемпионата Испании сезона-2018/19 «Севилья» — «Бетис» состоится 13 апреля, начало — в 21:45 мск.



Букмекеры оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1.70. В процентах эта вероятность составляет около 56%. Сделать ставку на победу «Бетиса» можно за 4.55 (21%). Поставить на ничью можно с коэффициентом 4.10 (23%).



По прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, на ТМ 2,5 гола — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.60. За 2.25 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа «Севильи» со счётом 2:1 (коэффициент 7.00).



«Севилья», набрав 49 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице. «Бетис» (43) — на 9-м месте.