Василий Ломаченко — Энтони Кролла: ставка Романа Мазурова с коэффициентом 4.35

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, The Ring в лёгком весе Василий Ломаченко (Украина) — Энтони Кролла (Великобритания), который состоится в ночь на 13 апреля.



Ставка: победа Ломаченко по очкам за 4.35



«Василий Ломаченко будет отстаивать два своих чемпионских пояса. Я думаю, все понимают, кто является фаворитом в предстоящем поединке. Ломаченко просто насилует людей на ринге. Избивает топовых соперников и заставляет их сдаться, ибо те не видят перспектив. Они не могут попасть, пропускают сами и просто сдаются. Василий движется по своим оппонентам как каток, и в своём весе равных ему пока что нет.



Энтони Кролла — очень крепкий боец. Бывший чемпион мира, который потерял свой пояс в бою с Хорхе Линаресом. Причём боксировал с ним дважды. А Линареса Василий Ломаченко победил, как вы все прекрасно помните. Абсолютно ни на что не намекаю, но связь какая-то присутствует. Энтони Кролла — это боец, который всё прекрасно понимает. Он трезво оценивает свой уровень и уровень украинского соперника. И в своих интервью британец так и говорил — мол, я понимаю, что это другая лига, а Василий Ломаченко — это космос, но я всё равно выйду и буду драться, драться за победу. Вот такие люди — самые опасные.



Энтони Кролле абсолютно нечего терять. И именно по этой причине он может стать определённой проблемой для Василия. Что касается уровня, то это, конечно, абсолютно разные галактики. Я думаю, что Василий Ломаченко будет, как всегда, блистательно готов, быстр, неудержим и великолепен в работе на ногах. Шансов в этом бою у Энтони Кроллы откровенно мало. Поэтому я здесь, наверное, никому Америки и других континентов не открою, если скажу, что Ломаченко — явный фаворит и он обязательно свой статус подтвердит».