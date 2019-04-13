Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 «Ахмат» – «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.
«Локомотив» не играет ярко и при этом не уходит с поля без забитого мяча: то братья Миранчуки вытащат команду, то Фарфан индивидуальными действиями приведет коллектив к победе, то Смолов исполнит сольный проход. У «Локо» очень приличный состав – есть кому обороняться и кому атаковать.
«Ахмат» подходит к этому матчу в хорошем настроении после победы в прошлом туре. Грозненцы на своем поле, при своем главном болельщике пойдут вперед, а это только на руку «Локомотиву», который любит и умеет играть на контратаках. Поэтому я бы здесь ставил на «железнодорожников», — сказал Ловчев.
«Ахмат» – «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ в Грозном