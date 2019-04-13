«Уэска» — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 32-го тура Примеры «Уэска» — «Барселона». Встреча начнётся сегодня, 13 апреля, в 17:15 мск.



Ставки: «Барселона» победит за 1.85, гол Коутиньо за 3.73.



«Рулетка. Можно привести аргументы как в пользу того, что «Барселона» забьет аутсайдеру опять 8, как в первом круге, или в пользу того, что «Барса» дежурно возьмёт свои три очка, не устраивая голевую феерию. Я за второй вариант.

«Уэска» не раздражитель, Суарес дисквалифицирован. Месси разбили в Манчестере нос, он не будет играть, ну а «Уэска», покидающая Примеру, наверняка постарается провести хороший матч», — сказал Черданцев.



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