«Севилья» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Бетис» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: победа «Севильи» и тотал меньше 4,5 мяча за 2.15.



«Главная афиша тура — севильское дерби, яркое, горячее, эмоциональное. И тем, и другим очень нужны очки. «Севилья» продолжает борьбу за попадание в лигочемпионскую четверку. И всего лишь в одном очке «Севилья» от «Хетафе». Ну а у «Бетиса» неплохие шансы побороться за зону Лиги Европы. Всего в 3 очках от этой зоны находится команда Кике Сетьена.



«Бетис» наконец-то прервал серию неудач, одержав долгожданную победу над «Вильярреалом» — 2:1. Но забить этой «Севилье» не так-то просто сейчас. После того как в команду пришел Хоакин Капаррос, команда одержала три победы, один раз проиграла (дома — «Валенсии»), пропустив с пенальти. А все победы были сухими. «Севилья», изменив тактику, уйдя от схемы в три защитника к схеме с четырьмя, в обороне действует достаточно надежно.



Мне кажется, не будет такой феерии, такого фестиваля, как в прошлом году. Тогда было 2:2 и 5:3 в пользу «Бетиса» в гостевом матче. Жду закрытой игры на результат. Учитывая, что «Севилья» играет дома, думаю, она должна выиграть. Сыграл бы чистую победу хозяев за 1,7. Учитывая, что я говорил про результативность, рискнул бы взять за более жирный коэффициент «победу «Севильи» и тотал меньше 4,5 мяча» за 2,15. 2:0 или 3:1 вполне допускаю в пользу команды Капарроса».

«Атлетико» — «Сельта», «Севилья» — «Бетис». Прогноз на чемпионат Испании Шесть ставок на матчи чемпионата Испании.