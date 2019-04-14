«Ростов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 23-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» в 23-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1.96.



«Выезд в Ростов очень неприятный. ЦСКА там не выиграл, «Зенит» на Кубок проиграл, «Краснодар» тоже. Если только «Спартак» на сто процентов своих возможностей сыграет, то может этот «Ростов» обыграть. «Ростов» команда упертая, упрямая, зависящая в определенной степени от того, что происходит на поле. Если «Ростов» забивает первым, то это одна команда, если пропускает первым, как было в игре с «Уфой», то это совсем уже другая команда. Но при своих болельщиках, при сумасшедшей мотивации «Ростов» даст настоящий бой «Спартаку». С учетом того что «Спартак» не очень сбалансирован, вполне допускаю, что «Ростов» в этом матче не проиграет, если сыграет правильно.



Думаю, «Ростов» свой шанс реализует – у «Спартака» оборона не очень надежная. Жиго пока не в оптимальных кондициях находится, плюс травма Селихова, хотя Максименко очень неплохой вратарь. Свой шанс должен реализовать и «Спартак», потому что вспышки, которые у «Спартака» есть, приводят к очень интересной игре в атаке. Моменты у «Спартака» будут, вопрос исключительно в реализации. С ЦСКА это сделать не удалось, посмотрим, удастся ли это сделать в матче с «Ростовом», учитывая, что «Спартаку» очень нужны очки.



Может быть, сценарий матча будет совершенно иной – «Ростов» будет сидеть в окопах, рассчитывая на контратаки, как в матче первого круга, но если голы и будут в этом матче, то их будет не больше двух. Мне кажется, «Ростов» не проиграет в этом матче, поэтому мой прогноз на эту встречу – «Ростов» не проиграет и тотал меньше 2,5. Коэффициент приличный, около двойки».

«Ростов» — «Спартак». Прогноз: Кононов не даст Карпину подобраться к топ-5 «Спартак» не выигрывал в Ростове-на-Дону с 2013 года.