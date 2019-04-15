«Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 34-го тура АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Уотфорд» — «Арсенал» в рамках 34-го тура АПЛ сезона-2018/19.



Ставка: «Уотфорд» не проиграет за 1.75.



«В последнее время на домашнем стадионе «Уотфорда» для Хави Грасии всё очень хорошо складывается – пять матчей без поражений. Мощным импульсом для «Уотфорда» стала недавняя победа на «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии, которая, конечно, придала сил этой команде.



«Арсеналу» в скором времени играть в ответной встрече в Неаполе, и Унаи Эмери придётся поломать голову над составом. Очень показательный был выездной матч «канониров» против «Эвертона», где гости откровенно мучились. Я думаю, что-то подобное мы вполне можем увидеть и на стадионе «Уотфорда» — втиснутую между матчами с «Наполи» невзрачную игру «Арсенала». Мне представляется правильным сыграть в этой встрече непроигрыш «Уотфорда», — сказал Казанский.



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