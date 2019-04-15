ЦСКА – «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на второй матч финала КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на второй матч финальной серии КХЛ ЦСКА — «Авангард», который состоится сегодня, 15 апреля.



Ставка: победа «Авангарда» по броскам в створ в первом периоде за 1.88.



«Вполне вероятно, что «ястребы» упростят выход из зоны как минимум на стартовом отрезке, чтобы снизить риск. «Авангарду» важно хорошо вкатиться в игру, сохранить равновесие и не дать сопернику форы уже в дебюте. Без обрезов у своих ворот с таким ЦСКА вполне можно играть: состав у команды хороший, да и работу над ошибками Хартли, как правило, проводит ловко.



Победа «Авангарда» по броскам в створ в первом периоде за 1.88 выглядит нормально. ЦСКА ставит на качество бросков и редко атакует из неочевидных позиций. Если омичи обойдутся без обрезов в своей зоне и удалений, часто вступать в игру Игорю Бобкову не придётся. Исходим из того, что Хартли учтёт опыт первой встречи и попросит игроков выходить из зоны аккуратнее.



Также возьмём ИТБ 17,5 силового приёма «Авангарда» за 2.00. В первой игре гости гораздо чаще играли в тело (20-12), да и в целом по сезону тенденция была такой же. Без давления «ястребам» никак не обойтись, силовой борьбы должно быть много. ЦСКА здорово направляет атаки соперника к бортам».

ЦСКА — «Авангард». Прогноз: «ястребы» добавят в силовой борьбе Хартли нужно что-то придумать — пока омичи хороши только в большинстве.