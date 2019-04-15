«Фонбет» и Тимати разыграли «Гелендваген» за 15 млн рублей

14 апреля на Новом Арбате во флагманском клубе «Фонбет» прошёл финал акции «Ставь победителем, уезжай победителем». В торжественной обстановке разыграли одежду от Black Star Wear, 10 денежных призов на общую сумму в 500 тыс. рублей и главный приз – Mercedes-Benz AMG.



Более 2000 участников акции расположились в сотне клубов по всей Москве, откуда в режиме реального времени наблюдали за ходом розыгрыша. В ожидании приезда Тимати многочисленные представители фан-клуба артиста организовали флешмоб. Они нарисовали себе бороды и оделись в чёрное на манер рэп-исполнителя, устроили фотосет с автомобилем и распевали известные композиции певца у входа в клуб «Фонбет».



Артист появился в сопровождении фоторепортеров и проследовал в зал, где лично поздравил счастливого победителя акции и вручил ключи от автомобиля. После этого Тимати сфотографировался со всеми желающими, пообщался с гостями и раздал автографы.



«Тимати – амбассадор бренда «Фонбет». Мы планировали акцию с самого начала сотрудничества с артистом в прошлом году, хотели подарить нашим клиентам возможность стать владельцем любимого автомобиля Тимати», — сообщила директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.



«Фонбет» и Тимати поздравляют всех призёров и победителя акции, а также благодарят всех участников и желают им удачи в будущих розыгрышах.

Чтобы участвовать в новых розыгрышах, регистрируйтесь на сайте БК «Фонбет» сейчас — новые клиенты получают приветственный бонус до 10 000 рублей.