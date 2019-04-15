Клиент букмекера выиграл 1,7 млн рублей на поражении «ПСЖ» от «Лилля» в Лиге 1

Клиент БК «Марафон» поставил 350 тыс. рублей на победу «Лилля» в матче с «ПСЖ» в Лиге 1. Парижанам достаточно было не проиграть, чтобы гарантировать себе чемпионство. Коэффициент на победу «Лилля» составлял 4.85.



Команды быстро обменялись голами: сначала в свои ворота мяч отправил Тома Менье, но парижане почти сразу отыгрались, отличился Хуан Бернат. Но к 36-й минуте гости лишились Менье и Тиаго Силвы из-за травм, а Бернат схлопотал красную карточку.



Второй тайм стал для команды Томаса Тухеля кошмаром: хозяева забили четыре мяча и отложили чемпионство «ПСЖ». Теперь парижане попытаются выиграть у «Нанта», чтобы обеспечить первое место. Ну а клиент букмекера получил на выплату 1 697 500 рублей, его ставка оказалась крайне удачной.



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