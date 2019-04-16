«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на Лигу чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 16 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: ничья за 5.20.



«Барселона» имеет преимущество в один гол после первого матча на «Олд Траффорд» и непобедима в последних 30 домашних матчах Лиги чемпионов. Но я чувствую, что «Ман Юнайтед» заставит их понервничать на «Камп Ноу». Хотя, думаю, испанцы пройдут в полуфинал.



Сульшер возвращается на стадион, где он провёл свой лучший матч в футболке «Манчестер Юнайтед». Здесь он забил победный гол в финале Лиги чемпионов в 1999 году против мюнхенской «Баварии».



«МЮ» уже показал в Париже, что может отыграться после неудачного первого матча. Поэтому интересно, не будет ли «Барселона», которая не пропускала в последних трёх играх, играть по счёту.



Я думаю, что «Юнайтед» забьёт, но этого будет недостаточно для того, чтобы пройти дальше», — сказал Оуэн.



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