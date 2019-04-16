«Ювентус» — «Аякс»: ставка Майкла Оуэна на Лигу чемпионов с коэффициентом 3.40

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» — «Аякс». Встреча состоится сегодня, 16 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: «Ювентус» победит и обе забьют за 3.40.



«Ювентус» надеется выйти в полуфинал в третий раз за последние пять сезонов. Чемпионы Серии А проиграли два из своих последних пяти домашних матчей в Лиге чемпионов. «Аякс» тем временем выиграл последние два поединка на выезде, в том числе на «Бернабеу» в предыдущем раунде.



«Аякс» не достигал полуфинала ЛЧ с 1997 года, и я думаю, что они просто не дотянут до уровня Турина. Голландцы навяжут борьбу и вполне могут забить, но всё же уступят», — сказал Оуэн.

«Барселона» — «Ман Юнайтед». Прогноз: спастись на «Камп Ноу» Сульшеру не удастся «Барселона» своего не упустит. Это вам не «ПСЖ».