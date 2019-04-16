«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Андронова на Лигу чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ответная встреча состоится во вторник, 16 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Барселоны» как минимум в два мяча за 2.00.



«Определённый задел у «Барселоны», как мне кажется, присутствует, с точки зрения двухраундового противостояния. Но, мне кажется, матч надо воспринимать отдельно, а не с прагматической точки зрения. Всё-таки у соперника громкое имя, пусть и поизносившееся. Я думаю, для «Барселоны» все начинается со счёта 0:0. Она не будет держать в уме результат первого матча и как-то его делать частью плана на предстоящую игру.



Мне кажется, «Барселона» по всем параметрам сильнее. «МЮ» оказался в кризисе. Второй раз выправить ситуацию после домашнего поражения «Юнайтед» не удастся.



Думаю, что достаточно хороший вариант — «победа «Барселоны» с форой (-1,5) мяча» с коэффициентом 2,0. «Барселона» вполне может выиграть этот матч уверенно, у неё всё для этого есть», — сказал Андронов.

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