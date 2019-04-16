Эксперты оценили шансы драки Зеленского и Порошенко во время дебатов

Букмекеры принимают ставки на то, что случится во время дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. По последней информации, дебаты состоятся 19 апреля в Киеве на стадионе «Олимпийский».



Аналитики БК «Париматч» оценили вероятность того, что один из кандидатов обругает другого нецензурными выражениями, коэффициентом 5.00. Это около 20% вероятности. За 25.0 (4%) можно сделать ставку на то, что один из кандидатов плеснёт другому в лицо водой из стакана.

По оценкам экспертов, вероятность ухода Зеленского с дебатов до их окончания выше. Поставить на это развитие событие можно с коэффициентом 7.0 (14%). Сделать ставку на то, что дебаты раньше времени покинет Порошенко, можно за 15.0 (7%).



Наконец, сделать ставку на то, что кандидаты подерутся во время прямого эфира, можно за 35.0 (2,6%).



Ранее тигр Бартек из зоопарка Красноярска дал свой прогноз на итоги выборов президента Украины.



Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В первом туре шоумен Владимир Зеленский набрал 30% голосов избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 16% голосов.