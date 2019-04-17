«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Владимира Стогниенко на Лигу чемпионов

Известный комментатор Владимир Стогниенко дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Ставка: во втором тайме будет забито больше 1,5 голов за 1.74.



«Сити» выглядел явным фаворитом этой пары, но у Гвардиолы в последние годы явные проблемы с плей-офф ЛЧ — он пытается подстроить тактику под соперника и заставляет команду играть в непривычный футбол. Получается плохо. Об этом в последнюю неделю говорили почти все, лучше других это, наверное, понимает сам Пеп — так что, вероятно, в ответном матче мы увидим более привычный «Сити». «Тоттенхэм» вроде бы выбрался из спада, но потерял Кейна. Большая потеря, но зато атака команды с Соном или Лукасом будет быстрее и подвижнее, что в контратаках очень полезно.



Возможно, «Тоттенхэм» чуть-чуть недооценивают, но на исход в этой паре лучше не обращать внимания. Зато есть вариант, что во втором тайме будет забито больше 1,5 гола.



Логика простая: уже изначально одной из команд («Сити») придётся рисковать, даже при счёте 1:0 хозяева наверняка не начнут осторожничать, а любой гол гостей делает их ситуацию критической. Ко второму тайму всё наверняка станет ещё веселее — вероятность спокойной концовки очень невелика. На двоих забить два гола за тайм — вполне посильная задача для этих команд. Особенно если учесть, что у них есть не только мощная атака, но и небеспроблемная оборона, которая регулярно даёт сбои — просто исходя из стиля команд и готовности или необходимости рисковать», — сказал Владимир Стогниенко.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Чакыр не останется на втором плане В четырёх домашних матчах Лиги чемпионов «горожане» забили 16 голов.