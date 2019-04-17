«Авангард» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на 3-й матч финала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 3-й матч финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Встреча начнётся 17 апреля в 19:30 мск.



Ставка: «Авангард» не проиграет при ТМ 5,5 шайб за 2.21.



«Третий матч фактически становится решающим. Отыграться с 0-3 у такого ЦСКА можно только в нарды, так что выбор у «Авангарда» невелик. Впрочем, статистика на их стороне. Красно-синие проиграли в плей-офф четыре раза, три из них — на чужом льду. А вот «ястребы» уступили в Балашихе всего однажды, да и то за пределами основного времени (2:3 ОТ в пятом матче против «СЮ»).



1Х за 1.72 или П1 с нулевой форой за 2.35 выглядят нормально. Мы бы вообще проверили ничью в низовом матче: Х идёт за 3.80, Х при ТМ 4,5 шайбы — за 4.55. Более аккуратный вариант — 1Х + ТМ 5,5 шайб за 2.21. Омичи на краю пропасти, так что раскрываться они вряд ли будут, ведь у ЦСКА мощные атаки с ходу. По той же причине можно проверить ИТМ 1 шайбы в первом периоде за 2.16.



Любопытно смотрится ИТМ 7,5 бросков ЦСКА в первом периоде за 1.77. «Ястребы» добавили концентрации, а подопечные Игоря Никитина не любят атаковать от бортов и стараются улучшать позицию. С учётом аккуратного дебюта шансы на проход кажутся неплохими. Лишь бы обошлось без удалений.



Продолжим долбить верх на силовые приёмы клуба из Балашихи. В первом матче их было 20, во втором 22. ИТБ 18,5 силового приёма «Авангарда» за 1.65 — вполне нормально. Избегать единоборств и не идти в корпус при 0-2 в серии довольно трудно».

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз: третий матч финальной серии станет ключевым За весь плей-офф «ястребы» уступили в Балашихе всего однажды, да и то за пределами основного времени.