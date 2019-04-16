«Авангард» — ЦСКА. Прогноз: третий матч финальной серии станет ключевым

За весь плей-офф «ястребы» уступили в Балашихе всего однажды, да и то за пределами основного времени.

17 апреля в Балашихе на «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится третий матч финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА. Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу «армейцев» в основное время предлагаются с коэффициентом 2.19.

Прогноз матча «Авангард» — ЦСКА (17.04.2019)

Во втором матче «Авангард» понравился больше, чем в первом. Боб Хартли проделал работу над ошибками: «ястребы» начали гораздо лучше выходить из своей зоны, стабильно проходя красную линию за 1-2 быстрых передачи. Ошибок и обрезов у ворот Игоря Бобкова стало ощутимо меньше, что помогло хорошо вкатиться в игру и не дать сопернику форы в дебюте.

В атаке омичи тоже выглядели активнее. Несколько раз при равном счёте у них получилось надолго запереть «армейцев» в зоне и вынудить их провести длинную смену. Каких-то супермоментов это не дало, но нагнетать обстановку у ворот Ильи Сорокина получалось неплохо.

И вроде бы создаётся следующее впечатление: «Авангард» провёл крепкие 60 минут, вполне мог рассчитывать на большее, но не повезло. Если бы не одна деталь — ЦСКА создал больше опасных моментов и в целом выглядел лучше. Таких убойных шансов, как у Телегина и Окулова, «ястребы» практически не имели. В связи с чем вырисовывается грустная ситуация.

Омичи почти не ошибались в своей зоне, не получили за 60 минут ни одного удаления, а сами дважды играли в большинстве. Судьи не отменили ни единой шайбы, пару раз простили гостей, хотя имели основания для малого штрафа. И ЦСКА всё равно создал больше остроты. «Авангард» исправно нагружал Сорокина, но в равных составах голкипер красно-синих по-настоящему выручил от силы два-три раза.

Судейство в плей-офф, конечно, весьма сомнительное, но пока «ястребы» проигрывают сами. С таким ЦСКА очень важно забить первым, вот только давление в убойные моменты пока не перерастает. Сорокин, как правило, не ошибается больше 1-2 раз за серию, так что омичам для стабильных взятий ворот нужно либо использовать каждое второе большинство, либо начать выигрывать отскоки. Пока «армейцы» чистят «пятак» на загляденье.

Третий матч фактически становится решающим. Отыграться с 0-3 у такого ЦСКА можно только в нарды, так что выбор у «Авангарда» невелик. Впрочем, статистика на их стороне. Красно-синие проиграли в плей-офф четыре раза, три из них — на чужом льду. А вот «ястребы» уступили в Балашихе всего однажды, да и то за пределами основного времени (2:3ОТ в пятом матче против «СЮ»).

1Х за 1.72 или П1 с нулевой форой за 2.35 выглядят нормально. Мы бы вообще проверили ничью в низовом матче: Х идёт за 3.80, Х при ТМ 4,5 шайбы — за 4.55. Более аккуратный вариант — 1Х + ТМ 5,5 шайб за 2.21. Омичи на краю пропасти, так что раскрываться они вряд ли будут, ведь у ЦСКА мощные атаки с ходу. По той же причине можно проверить ИТМ 1 шайбы в первом периоде за 2.16.

Любопытно смотрится ИТМ 7,5 бросков ЦСКА в первом периоде за 1.77. «Ястребы» добавили концентрации, а подопечные Игоря Никитина не любят атаковать от бортов и стараются улучшать позицию. С учётом аккуратного дебюта шансы на проход кажутся неплохими. Лишь бы обошлось без удалений.

Продолжим долбить верх на силовые приёмы клуба из Балашихи. В первом матче их было 20, во втором 22. ИТБ 18,5 силового приёма «Авангарда» за 1.65 — вполне нормально. Избегать единоборств и не идти в корпус при 0-2 в серии довольно трудно.

Ставки на матч «Авангард» — ЦСКА

Третий матч фактически становится решающим. Отыграться с 0-3 у такого ЦСКА можно только в нарды. Впрочем, статистика на их стороне. Красно-синие проиграли в плей-офф четыре раза, три из них — на чужом льду. А вот «ястребы» уступили в Балашихе всего однажды, да и то за пределами основного времени (2:3ОТ в пятом матче против «СЮ»).

Хочется проверить ничью в низовом матче: Х идёт за 3.80, Х при ТМ 4,5 шайбы — за 4.55. Более аккуратный вариант — 1Х + ТМ 5,5 шайб за 2.21. Омичи на краю пропасти, так что раскрываться они вряд ли будут, ведь у ЦСКА мощные атаки с ходу.

Ставка №1: «Авангард» не проиграет при ТМ 5,5 шайб 2.21.

Ставка №2: ИТМ 7,5 бросков ЦСКА в первом периоде за 1.77.

Ставка №3: ИТБ 18,5 силового приёма «Авангарда» за 1.65.

Ставка №4: ИТМ 1 шайбы в первом периоде за 2.16.

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