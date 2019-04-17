Эксперты назвали ставки россиян на матч «Порту» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» начнётся сегодня, 17 апреля, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



89% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу гостей, 4% — на «Порту», и 7% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 88% объёма рынка при коэффициенте 1.85. 12% приходятся на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.95).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Ливерпуля». На этот исход поставлено 57% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки непроигрыш англичан (16%), на проход команды Юргена Клоппа в полуфинал турнира (10%), на то, что гости смогут забить (9%), и на то, что обе команды смогут забить (8%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 310 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «Порту» не проиграет, с коэффициентом 1.72.



В первом матче «Ливерпуль» победил со счётом 2:0. Голы забили Наби Кейта и Роберто Фирмино.



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