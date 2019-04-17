Букмекеры оценили шансы «Авангарда» стать чемпионом КХЛ после 0-3 в серии с ЦСКА

«Авангард» встречался с ЦСКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Игра прошла в Балашихе и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. В первой игре «армейцы» обыграли соперника со счётом 5:2, во второй столичный клуб победил со счётом 3:0. Четвёртый матч серии пройдёт в Балашихе 19 апреля.

Букмекеры оценивают вероятность того, что ЦСКА выиграет Кубок Гагарина, коэффициентом 1.002. Это примерно 99% вероятности. Поставить на то, что омичи смогут сделать камбэк и стать чемпионами, можно за 40.0 (1%).



В четвёртой игре финала поставить на ЦСКА в основное время матча можно за 2.10. Сделать ставку на «Авангард» можно с коэффициентом 3.10. На ничью предлагается коэффициент 4.10.