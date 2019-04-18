Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после матчей 1/4 финала

Вчера определились последние участники 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ими стали «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Букмекеры назвали фаворита турнира перед полуфиналами.



По оценке аналитиков, главный фаворит турнира — «Барселона». Поставить на каталонцев можно за 2.50, это примерно 37% вероятности.



Сделать ставку на «Ливерпуль» можно с коэффициентом 3.50 (27%). В полуфинале «Барселона» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом.



Шансы «Тоттенхэма» эксперты оценили коэффиицентом 5.00 (19%). Наконец, поставить на триумф «Аякса» можно за 5.50 (17%). Английский и голландский клубы составили вторую пару полуфиналистов.



Ознакомиться с турнирной сеткой можно здесь. Первые матчи 1/2 финала пройдут 30 апреля, ответные — 7 мая.



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