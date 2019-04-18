«Челси» — «Славия»: котировки на матч 1/4 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Лиги Европы «Челси» — «Славия». Встреча состоится 18 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля оценили коэффициентом 1.32, то есть вероятность такого исхода — примерно 76%. Шансы «Славии» выиграть соответствуют коэффициенту 10.00 (7%). Поставить на ничью можно за 5.30 (17%).



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт команда Маурицио Сарри, можно за 1.03. Поставить на проход чешского клуба можно с коэффициентом 12.00.



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.73, на ТМ 2,5 гола — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.15. За 1.63 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



По оценке экспертов, самый вероятный счёт встречи — победа «Челси» со счётом 2:0 (коэффициент 6.00).



В первом матче со счётом 1:0 победил английский клуб.



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