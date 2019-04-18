«Валенсия» – «Вильярреал»: прогноз Александра Григоряна на Лигу Европы

Экс-главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Валенсия» — «Вильярреал». Встреча начнется 18 апреля в 22:00 мск.



Ставка: победа «Валенсии» и обе забьют за 3.20.



«Слишком уж комфортное преимущество «Валенсии». Плюс совершенно разный уровень игры. Я думаю, что «Валенсия», конечно, подстрахуется, потому что любой испанский клуб, и тот же «Вильярреал», может преподнести сюрприз.



Не забываем, кто выбил наш «Зенит» из Лиги Европы и как легко сделал это «Вильярреал». Но в целом все в этой паре понятно. Весь вопрос в результате.



Поэтому я думаю, что разумной будет ставка «обе команды забьют» и победа «Валенсии», — сказал Григорян.

