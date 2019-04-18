«Айнтрахт» – «Бенфика»: прогноз Сергея Кривохарченко на Лигу Европы

Телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Айнтрахт» – «Бенфика». Матч начнётся в 22:00 мск сегодня, 18 апреля.



Ставка: «Айнтрахт» забьёт как минимум 2 мяча за 1.62.



«Для понимания результата прошлого матча важно знать, как именно он сложился. Дело в том, что клуб из Франкфурта очень долгое время провёл в меньшинстве. Когда команды действовали в равных составах, то «Айнтрахт» регулярно накрывал соперника высоким прессингом. Немецкая команда очень много перемещается по полю, что сильно осложнит «Бенфике» жизнь. Даже в меньшинстве Лука Йович и его одноклубники создавали моменты и сумели забить.



В прошлых стадиях «Бенфика» встречалась с соперниками ниже классом. К тому же «Айнтрахт» много забивает на своём поле и уже знает, как действовать против лиссабонцев. Быть может, гости даже сумеют забить и выйти в следующий раунд, но атакующий потенциал хозяев наталкивает на мысль, что они должны отличиться не раз. Поэтому ставлю на индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1,5», — скахал Кривохарченко.