«Авангард» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на 4-й матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на 4-й матч финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Встреча начнётся 19 апреля в 19:30 мск.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.05.



«В третьей игре ЦСКА был лучше, но если бы засчитали шайбу, которую забросили омичи, то всё могло бы пойти по-другому. Теперь ЦСКА уже не упустит шанса и сможет победить в предстоящей игре. Всё идёт к тому, что будет 4-0 в серии и ЦСКА выиграет Кубок Гагарина. Омск боролся, в двух матчах пропустили всего по одной шайбе, если не брать голы в пустые ворота, но, с другой стороны, они ничего не забили, а теперь при счёте 0-3 уже тяжело будет найти силы для победы. Психологически сложно будет «Авангарду» настроиться на предстоящий матч, ноги будут тяжёлые, голова будет плохо работать. Они знают, что 0-3 отыграть очень сложно.



ЦСКА в этом сезоне обладает высоким классом. У них хорошо действует защита, нет проблем с вратарём. Они надёжно играют в обороне, проводят качественные контратаки. В атакующих действиях они хорошо держат шайбу, используя много комбинаций в нападении, а также они просто лучше катаются. Я думаю, в этом году ЦСКА заслуживает выиграть Кубок и с каждой игрой они это подтверждают.



Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин работает с командой уже не первый год, и видно, как ЦСКА улучшает свою игру. У них нет слабых мест в этом сезоне, каждый игрок знает свою роль и как ему действовать в матче. Можно отметить, что Капризова, который по своему потенциалу может играть в НХЛ, в финальной серии задействуют в четвёртом звене, что говорит о высокой конкуренции в составе, но больше о специальной тактике от тренерского штаба ЦСКА. Думаю, главный тренер москвичей его туда поставил именно под «Авангард», чтобы он выходил против не самого сильного звена омичей и у него было больше свободного места на площадке. Капризов, конечно, выходит и в большинстве, но тем не менее в третьем матче он провёл больше всех времени на площадке среди игроков нападения «армейцев».



Считаю, что ЦСКА постарается завершить серию как можно быстрее и не станет откладывать эту задачу на домашний матч. Ставлю на победу ЦСКА в основное время. ЦСКА наконец-то возьмёт Кубок Гагарина», — сказал Вуйтек.