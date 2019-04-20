«Интер» — «Рома»: аналитики назвали фаворита матча 33-го тура Серии А

20 апреля состоится матч 33-го тура Серии А «Интер» — «Рома». Начало встречи — в 19:00 мск.



Букмекеры оценивают шансы хозяев поля победить коэффициентом 1.80. Это соответствует вероятности 52%. Сделать ставку на гостей можно за 4.25 (23%). С коэффициентом 3.80 (25%) можно поставить на ничью.



По оценке экспертов, матч будет результативным: на ТБ 2,5 гола предлагают коэффициент 1.70, а на ТМ 2,5 — 2.15.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — 1:1 (коэффициент 7.00).



После 32 туров «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. «Рома» (54) — на 5-м месте.



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