«Барселона» — «Реал Сосьедад»: эксперты оценили шансы команд в 33-м туре Примеры

20 апреля состоится матч 33-го тура Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 21:45 мск.



«Барселона» — фаворит встречи. Букмекеры оценивают шансы команды Эрнесто Вальверде победить коэффициентом 1.27. Это соответствует вероятности 74%. Сделать ставку на гостей можно за 9.50 (10%). С коэффициентом 6.30 (16%) можно поставить на ничью.



По оценке экспертов, матч будет результативным: на ТБ 3,5 гола предлагают коэффициент 1.90, на ТМ 3,5 — также 1.90



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — победа хозяев со счетом 2:0 (коэффициент 8.50).



После 32 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 74 очка. «Реал Сосьедад» (41) — на 10-м месте.



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