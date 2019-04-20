«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Александра Шмурнова на матч 24-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит». Встреча начнётся в 21:00 мск сегодня, 19 апреля.



Ставка: обе забьют за 1.87.



«В предстоящем туре Российской Премьер-Лиги состоится очень статусный матч в рамках московского дерби между “Локомотивом” и ЦСКА. Однако центральной встречей мне видится игра “Краснодара” и “Зенита”.



Именно краснодарцы и питерцы в очном поединке могут разыграть потенциальное чемпионство. Команда Сергея Семака с запасом лидирует в турнирной таблице и идёт к долгожданному титулу. Тем не менее “Краснодар” очень долго идёт в числе перспективных команд. Это немного должно надоесть самим “быкам”, которым пора сделать качественный скачок вперёд. Совершить это лучше всего в матче с лидером чемпионата и прямым конкурентом.



У “Зенита” один из лучших подборов атакующих футболистов во всём чемпионате России. Питерцы регулярно поражают ворота соперника и крайне редко уходят с поля без забитых голов. Это же можно смело сказать и о “Краснодаре”. Поэтому вполне логично ждать эти самые забитые мячи и поставить с отличным коэффициентом на обе забьют», — сказал Шмурнов.

«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: Карасёв обойдётся без репрессий Сергей Карасёв назначил четыре пенальти в шести предыдущих встречах РПЛ.