«ПСЖ» — «Монако»: эксперты оценили шансы команды Головина отобрать очки у лидера

Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако». Встреча состоится 21 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля гостей оценили коэффициентом 1.50. Шансы «Монако» выиграть соответствуют коэффициенту 5.60. Поставить на ничью можно за 4.80.



Согласно прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.15, на ТМ 2,5 гола — за 1.63. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.47. За 2.50 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев со счётом 2:1 (коэффициент 9.00).



«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 81 очко. «Монако» (32) — на 16-м месте. В случае победы парижане обеспечат себе чемпионский титул.