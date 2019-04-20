«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Максима Калиниченко на матч 24-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.44.



«Краснодар» проводит очень мощный сезон – команда Мурада Мусаева преподнесла несколько громких сюрпризов в Лиге Европы и в Премьер-Лиге имеет все шансы побороться за чемпионство. Тем не менее в последних встречах «быки» немного сдали в качестве футбола – с трудом обыграли дома «Крылья Советов», да и вырванная ничья с «Динамо» также вряд ли может считаться положительным результатом.



«Зенит» довольно бесславно закончил выступление в еврокубках и сосредоточился на Премьер-Лиге, где уверенно занимает первую строчку. От «Локомотива» и «Краснодара» питерский клуб отрывается на шесть очков, так что победа в сегодняшней встрече практически выбьет одного из главных конкурентов из чемпионской гонки.



На своем поле «Краснодар» всегда очень опасен и результативен, в сегодняшнем матче «быки» явно не отойдут от своей привычной модели игры и постараются любой ценой победить, чтобы оставить себе шансы на золото. «Зенит» далеко не безгрешен в обороне, да и в целом игру его идеальной назвать нельзя, поэтому у «Краснодара» есть отличный шанс приблизиться к лидеру вплотную», — сказал Максим Калиниченко.

«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: Карасёв обойдётся без репрессий Сергей Карасёв назначил четыре пенальти в шести предыдущих встречах РПЛ.