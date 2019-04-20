«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч 24-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: «Зенит» не проиграет за 1.57.

«Важнейший матч для обеих команд. «Краснодару» нужна только победа, «Зенит» вполне устроит ничья. «Зенит» в последних матчах играет без блеска, но свои очки, которые позволяют не подпускать преследователей, набирает. «Краснодар» плохо начинает матчи и добавляет только во вторых таймах. Так что одержать победу над «Зенитом» в первом тайме хозяевам будет очень сложно.

Что касается итога матча, то «Зениту» нет никакой необходимости раскрываться. Наоборот, тактика игры на контратаках с быстрым Азмуном и первым пасом Ракицкого — то что нужно «Зениту». Минус дисквалифицированный Каборе, что для «Краснодара» потеря. Думаю, «Зенит» свою задачу — не проиграть — выполнит», — сказал Черданцев.



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