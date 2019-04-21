«Кардифф Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Шмурнова на матч 35-го тура АПЛ

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Кардифф Сити» — «Ливерпуль». Встреча начнётся в 18:00 мск сегодня, 21 апреля.



Ставка: индивидуальный тотал “Ливерпуля” больше 2,5 за 2.00.



«Очень жду чемпионство “Ливерпуля”. Шутка ли, но с момента создания Английской премьер-лиги мерсисайдцы еще ни разу не побеждали в национальном чемпионате.



Юрген Клопп вполне может стать тем человеком, кто принесёт на “Энфилд” долгожданную победу в АПЛ. Мохамед Салах снова набрал форму. Теперь египетская звезда не только бежит в отрыв, но и забивает, и создаёт моменты для партнёров. Роберто Фирмино потрясающе замыкает атаки, а Садио Мане выступает в роли человека-нивидимки и регулярно отклеивается от защитников соперника.



Конечно, мне интересен и Пеп Гвардиола с “Манчестер Сити”, но почему-то очень хочется победы “Ливерпуля”. Думаю, мерсисайдцам по силам выиграть все оставшиеся матчи на внутренней арене в текущем сезоне. Едва ли скромный и стоящий на понижение в классе “Кардифф” сумеет хоть как-то остановить грозного соперника. Уверен, “красные” распечатают ворота соперника несколько раз. Поэтому ставлю на индивидуальный тотал “Ливерпуля” больше 2,5», — сказал Шмурнов.