Букмекеры резко снизили коэффициент на победу «Зенита» в РПЛ после 24-го тура

В минувшие выходные состоялись матчи 24-го тура РПЛ. «Зенит» в драматичном матче переиграл «Краснодар» со счётом 3:2 и упрочил своё лидерство в турнирной таблице.



Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство питерцев. Поставить на то, что команда Сергея Семака за оставшиеся 6 туров не растеряет своё преимущество, можно с коэффициентом 1.01. Это примерно 92% вероятности. Перед 24-м туром поставить на «Зенит» можно было за 1.15. Сейчас у клуба из Санкт-Петербурга 51 очко.



Шансы «Локомотива» эксперты оценили коэффициентом 30.00 (3%, был 13.0). В 24-м туре подопечные Юрия Сёмина сыграли с ЦСКА вничью — 1:1. Команда идёт на 2-м месте с 43 очками.



Вероятность чемпионства «Краснодара» аналитики оценили коэффициентом 50.00 (2%, был 15.00). Южане проиграли «Зениту» и теперь отстают от лидера на 9 очков. За 50.00 можно сделать ставку и на ЦСКА (2%, был 20.00). У «армейцев» после матча с «Локомотивом» 41 очко.



Наконец, шансы «Спартака» букмекеры оценили коэффициентом 100.00 (1%, был 150.00). Команда Олега Кононова обыграла «Енисей» (2:0) и идёт на 5-м месте, набрав 39 очков.



Полностью ознакомиться с турнирной таблицей можно здесь.



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