Букмекеры назвали шансы «Ливерпуля» и «Ман Сити» выиграть АПЛ после 34-го тура

В 35-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Кардифф» (2:0), а «Манчестер Сити» на своём поле оказался сильнее «Тоттенхэма» (3:1). Сейчас у команды Юргена Клоппа на два очка больше (88 против 86), но подопечные Пепа Гвардиолы сыграли на один матч меньше. Эту встречу они проведут 24 апреля против «Манчестер Юнайтед».



Букмекеры оценивают шансы «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии коэффициентом 1.62. Это соответствует вероятности 57%. Перед 35-м туром сделать ставку на команду Гвардиолы можно было с коэффициентом 1.73.



Поставить на «Ливерпуль» можно за 2.30 (43%). Остальные клубы уже потеряли математические шансы выиграть чемпионат.



В 36-м туре «Ман Сити» на выезде сыграет с «Бернли», а «Ливерпуль» примет «Хаддерсфилд».



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