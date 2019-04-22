«Челси» — «Бёрнли»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Челси» — «Бёрнли». Встреча состоится сегодня, 22 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Челси» по итогам первого тайма и всего матча за 1.83.



«Вообще, «Челси» проиграл только одну из своих последних 20 домашних встреч в АПЛ, но у «Бернли» уже три победы подряд, и я чувствую, что они непременно дадут синим бой на «Стэмфорд Бридж».



«Челси» играл в Лиге Европы в четверг, фактор усталости может сказаться. «Бернли» выиграл на «Стэмфорд Бридж» в прошлом сезоне со счётом 3:2 и постарается повторить успех, но я ожидаю увидеть, как Эден Азар вдохновит команду и принесёт «Челси» важнейшую победу», — сказал Оуэн.