«Алавес» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Алавес» — «Барселона» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится во вторник, 23 апреля, на стадионе «Мендисорроса» в Витории.



Ставка: победа «Алавеса» с форой (+1) за 1.78.



«Понятно, что «Барселона» сейчас всеми мыслями в Лиге чемпионов, готовится к первой игре с «Ливерпулем». Но и до неё ещё два матча — с «Алавесом» и «Леванте». Думаю, что дома против «Леванте» появится основа. А вот против «Алавеса» сыграют те, кто играл против «Уэски» в гостях. Надо правильно распределить нагрузку. Вальверде это всё понимает. Тот отрыв, который есть у «Барсы» перед «Атлетико», позволяет варьировать состав. Кто-то из сильнейших вообще не сыграет с «Алавесом».



Это хороший шанс для басков не проиграть. У «Алавеса» ещё не потеряны шансы на попадание в Лигу Европы. Седьмое место тоже даст путёвку при определённых раскладах. Обычно «Алавес» дома хорош. Против этой «Барселоны», против этого состава у хозяев есть шансы. Если они и проиграют, то не более 1 мяча. Я бы порекомендовал сыграть «Алавес» с форой (+1) за почти 1,8».