«Алавес» — «Барселона»: котировки на матч 34-го тура Примеры

Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона». Встреча состоится сегодня, 23 апреля, начало — в 22:30 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 1.45. Это соответствует вероятности 65%. Поставить на успех «Алавеса» можно с коэффициентом 6.20 (15%). Сделать ставку на ничью можно за 5.00 (20%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, на ТМ 2,5 гола — за 2.45. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа каталонцев со счётом 2:0 (коэффициент 8.50).



«Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 77 очков. «Алавес» (46) — на 8-м месте.