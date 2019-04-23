«Гамбург» — «РБ Лейпциг»: котировки на матч 1/2 финала Кубка Германии

Букмекеры назвали фаворита полуфинального матча Кубка Германии «Гамбург» — «РБ Лейпциг». Встреча состоится 23 апреля, начало — в 21:45 мск.



Вероятность победы гостей эксперты оценили коэффициентом 1.57. Это соответствует вероятности 60%. Поставить на успех «Гамбурга» можно с коэффициентом 6.00 (16%). Сделать ставку на ничью можно за 3.90 (24%).



Сделать ставку на то, что в финал выйдет «РБ Лейпциг», можно за 1.25 (77%). Поставить на хозяев можно с коэффициентом 4.00 (23%)



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, на ТМ 2,5 гола — за 1.95. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. За 1.83 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа гостей со счётом 1:0 (коэффициент 6.00).



В финале победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре «Вердер» — «Бавария».