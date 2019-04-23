«Гамбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Германи

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Германии сезона-2018/19 «Гамбург» — «Лейпциг».



Ставка: «РБ Лейпциг» забьёт первым в 1-м тайме за 1.95.



«Это поразительно. В матче с «Шальке» (пять туров назад) «Лейпциг» забил первый гол на 14-й минуте. С «Гертой» — на 17-й. С «Байером» — на 17-й (при счёте 0:1 в пользу соперника). С «Вольфсбургом» — на 16-й. Наконец, с Гладбахом — на 17-й. В пяти последних турах Бундеслиги подряд команда Ральфа Рангника неизменно забивает в период с 14-й по 17-ю минуту. Да, возможно, это совпадение, но с другой стороны, это часть тренерского плана. Перед игроками «быков» стоит задача забить быстрый мяч. И они её регулярно решают, получая преимущество ещё в первом тайме.



Соперник «Лейпцига» по полуфиналу «Гамбург» сейчас обитает во 2-й Бундеслиге, но имеет неплохие шансы вернуться в элиту. Для этого нужно гладко пройти концовку чемпионата. Но есть у команды Ханнеса Вольфа ещё одна цель — выход в финал Кубка. Да, сейчас «Гамбург» в классе «Лейпцигу» уступает, но играть ему предстоит дома.



Давать прогноз на исход матча я бы не стал, мне больше нравится ставка на то, что первый гол в этой встрече забьют футболисты «Лейпцига» в первом тайме с коэффициентом 1.88. Учитывая стабильность, с которой «быки» забивают до перерыва в последнее время, эта ставка вполне может пройти», — сказал Керимов.